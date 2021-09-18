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«المنصوري»: استثناء المرضى الليبيين من الحجز الصحي عند دخول تونس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مدير مكتب الصحة الدولية بمنفذ رأس اجدير “مختار المنصوري، إنهم واجهوا عدة مشاكل يوم أمس في المعبر؛ بسبب اعتراض الليبيين على حجر أنفسهم لمدة 14 يوما قبل دخولهم ليبيا، وأضاف: “تواصلنا مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وقدمنا مقترحا لتعديل هذا البند من البرتوكول، والمركز وافق على التعديل، على أن يكون المسافر متلقيا تطعيمة كورونا، وحاملا لشهادة تحليل “pcr” لا تتجاوز 72 ساعة صادرة عن مركز معتمد”.

وأوضح “المنصوري” في تصريحات صحفية: “تواصنا مع الجانب التونسي، واتفقنا معهم على استثناء المرضى الليبيين عند دخولهم تونس من الحجز الصحي، وهناك مكتب يتبع المركز الوطني متواجد في المعبر؛ لمتابعة الوضع الوبائي في المعبر، وآلية سير البروتوكول الصحي”.

 

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تونس رأس اجدير كورونا ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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