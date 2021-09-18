ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

18 September, 2021

شدد أعضاء المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الوسطى على أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، كما أكدوا على ضرورة الحراك الوطني الشعبي، واحترام حرية الاختيار الانتخابي.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس، محمود أبوراوي، مع بعض الأعضاء الذين باركوا صدور القانون رقم واحد لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة واختصاصاته.

كما طالبوا كل المسؤولين في ليبيا بضرورة الابتعاد عن المصالح الخاصة، والتركيز على مصالح الوطن العليا.