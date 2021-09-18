«الداخلية»: استخراج جواز السفر يستغرق 30 دقيقة فقط

قالت وزارة الداخلية إن استخراج جواز السفر أصبح يستغرق 30 دقيقة فقط، وأن «بإمكان الجميع الآن الحصول على جواز سفر دون عراقيل ودون أي عطلة أو تأخير».

جاء ذلك خلال افتتاح وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، فرج اقعيم العبدلي، منظومة جوازات السفر بالمنطقة الشرقية، بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وفق منشور صفحة «المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا»، المهتمة بنشر الأنشطة الحكومية على موقع «فيسبوك».

– الدبيبة يشكل لجنة لتقديم خدمات جواز السفر والأحوال المدنية إلكترونيا

– تصنيف دولي: جواز السفر الليبي ضمن الـ10 الأسوأ عالميًّا

وأفاد المنشور بأن منظومة جوازات السفر تأتي «لتخفيف المعاناة على المواطنين واستجابة لمناشداتهم المستمرة لمدى حاجتهم لهذا المستند المهم، الذي يعتبر أبسط حقوقهم».

وأضاف أنه «ستكون هناك تسهيلات أكبر وأسرع لأصحاب التقارير الطبية وظروفهم الصحية من ناحية الوقت والإجراءات، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة لضمان عدم تأخير إجراءاتهم وللمساهمة إجمالًا في رفع المعاناة على المواطن الليبي».

وفي 12 أغسطس الماضي، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة لجنة لتقديم خدمات جواز السفر والأحوال المدنية إلكترونيا، وذلك برئاسة رئيس الهيئة العامة للمعلومات، وعضوية رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، ومستشار وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسة.

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