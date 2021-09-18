تعاون ليبي مصري في مجالي تدريب العناصر الطبية والعلاج

ليبيا – في إطار مشاركة وزارة الصحة في الدورة الحادية عشر للجنة العليا الليبية المصرية المشتركة، قام علي الزناتي وزير الصحة بزيارة لعدد من المرافق الصحية التعليمية بالعاصمة المصرية القاهرة.

حيث شملت الزيارات وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة زيارة إلى أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، والتي تُعنى بالتدريب المهني الطبي الشامل.

وتم الاتفاق على تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة في مجالات عدة منها الجراحات المختلفة، التمريض والعناية الفائقة وغيرها من المجالات؛ عن طريق إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة.

وتم أيضًا زيارة إلى مستشفى معهد ناصر والاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة، وذلك من آجل وضع اتفاقيات للتعاون بين المعهد والمراكز الليبية، وكذلك من آجل إبرام عقود لعلاج الليبين في هذا المعهد المتطور.

وأكد الزناتي في زيارته لقسم الضمور العضلي العصبي للأطفال بالمعهد، على إبرام اتفاقية لإرسال مجموعة من الأطفال الليبيين المصابين بالضمور العضلي العصبي للعلاج بجمهورية مصر العربية.

وفي الختام؛ قام بزيارة إلى المصانع المتخصصة بصناعة اللقاحات والتطعيمات، وتم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال التصنيع، وشراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المُصنع في جمهورية مصر العربية، والذي ثبت فعاليته وسلامته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية