روسيا تنفي عرقلة مهام البعثة الأممية في ليبيا

نفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، المزاعم بعرقلة موسكو المهمة الأممية، مبينةً أن بلادها تشدّد، بشكل ثابت، على الدور المهم لبعثة الأمم المتحدة في دفع التسوية الليبية إلى الأمام.

وعبّرت “زاخروفا”، في مؤتمر صحفي بموسكو، عن أملها في أن تتوصل الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، كافةً، إلى فهم مشترك لعمل البعثة في المرحلة القادمة، وأن يكون ذلك هدفًا مشتركًا لجميع أعضاء مجلس الأمن الأممي.

يُشار أن انتقاداتٍ حادةً؛ وجهتها الولايات المتحدة لروسيا، على خلفية تلويحها بحقّ الفيتو ضد قرار تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا لعام آخر، حيث اكتفى المجلس بالتمديد للبعثة شهرًا واحدًا مع مطالبة روسيا والصين بإدخال تعديلات على آلية عملها.

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