ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

18 September, 2021

قام وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد اليوم السبت، بجولة تفقدية إلى محطة مصراتة البحرية بميناء الحديد والصلب، للوقوف على سير العمل بالمنفذ البحري.

واستمع الوكيل إلى شروح وافية حول آلية العمل بالمنفذ، والإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها مع المسافرين المغادرين أو القادمين، بما يضمن السيطرة الأمنية وسلامة الركاب.

كما اطلع على آخر التجهيزات الفنية الخاصة بتفتيش السيارات والشاحنات، بالإضافة إلى الحقائب والأمتعة وصالات الركاب.

وأكد الوكيل على حرص الوزارة لإنجاح هذا المشروع، وتذليل كافة الصعوبات والمشاكل لتخفيف أعباء السفر على المواطنين.

كما قام وكيل وزارة الداخلية بزيارة إلى المنطقة الحرة مصراتة، استمع خلالها إلى شروح وافية عن المنطقة الحرة، وناقش الدور الأمني وتفعيل ودعم مديرية الأمن بالمنفذ بالشكل والصورة الصحيحة، لفرض الأمن على مداخل ومخارج المنطقة الحرة ومنع التداخل في الاختصاصات مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى.