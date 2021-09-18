زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الإيطالي إلى ليبيا

أعلن وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، أنه سيزور ليبيا قريبًا؛ لمناقشة التعاون العسكري بين البلديْن.

وكالة “نوفا” الإيطالية، التي أوردت الخبر؛ نقلت عن “غويريني” قوله، خلال مهرجان أُقيم في مدينة ترييستي، أن بلاده أصبحت محاورًا مهمًا لليبيا، في إطار عملية سياسية ، معربًا عن أمله في أن تنفذ طرابلس هذه العملية حتى النهاية، بحسب وصفه.

وأضاف “غويريني” أنه يجب على إيطاليا أن تعزّز جهود المجتمع الدولي، الهادفة إلى تثبيت العملية السياسية في ليبيا، مؤكدًا ضرورة إجراء حوار مع تركيا.

يُشار إلى أن “غويريني” قال، خلال لقائه وزيرة الخارجية والتعاون نجلاء المنقوش بروما، في أبريل الماضي، إن تعزيز التعاون المدني والعسكري مع ليبيا؛ يعدُّ أولويةً استراتيجيةً بالنسبة لإيطاليا.

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