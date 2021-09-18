المستشار صالح: القوات المسلحة أكثر حرصا على توحيد تراب الوطن وحمايته

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن هناك بعض الأطراف ترفض وجود قوات مسلحة تحمي تراب الوطن من الأطماع الخارجية،

المستشار صالح أضاف في تصريحات صحفية، أن القوات المسلحة أكثر حرصا على توحيد البلاد وحمايته من التدخلات .

وأشار رئيس مجلس النواب بأن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمجلس الرئاسي لم يقدموا شيئا للشعب الليبي مما اتفق عليه، بل انحرفت عن خارطة الطريق الموضوعة وأصبحت تصرف خارج النطاق المتفق عليه، وفقاً لقوله.

ونوه المستشار صالح، بأن حكومة السراج ليس لها الحق في توقيع أي اتفاقات خارجية، مؤكدا رفض البرلمان لمثل هذه الاتفاقات المشبوهة، مجددا مطالبته بخروج القوات التركية من الأراضي الليبية.

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