اتفاق بين الهيئة العربية للتصنيع لإعادة عمل المصانع الليبية المتوقفة

بحث الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع المصرية مع أحمد علي أحمد عمر وزير الصناعة والمعادن الليبي، سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من إمكانيات العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية.

وعقد رئيس الهيئة العربية للتصنيع المصرية لقاءا مع محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، حيث تم بحث تعزيز التعاون وفرص الاستثمار، وذلك على هامش زيارة عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والوفد المرافق للقاهرة.

وقال «التراس» إنه تم الاتفاق على تأسيس لجنة مشتركة لتبادل الخبرات الصناعية ونقل التجربة المصرية الحديثة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الأشقاء الليبيين، كما تم الاتفاق على إرسال خبراء فنيين من العربية للتصنيع لرفع كفاءة وإعادة تشغيل المصانع الليبية المتوقفة.

وأكد أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” لتعزيز التعاون والتكامل مع الشقيقة ليبيا وجميع الأشقاء العرب ،موضحا أن الهيئة ترحب بالتعاون وتضع كافة إمكانياتها التصنيعية المتطورة لتلبية كافة احتياجات الأشقاء والمشاركة في المشروعات التنموية بدولة ليبيا.