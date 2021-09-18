ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

18 September, 2021

قال وزير العمل والتأهيل علي العابد، ، إن ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري من اليوم، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعقود التي وقعت في القاهرة بين البلدين.

وأوضح العابد، في تصريحاتٍ صحفيةٍ، أن اللجنة العليا المشتركة بين الحكومتين المصرية والليبية، وقعت عددًا كبيرًا من العقود والاتفاقيات، تقدر بنحو 19 مليار دينار ليبى، وذلك في إطار الخطة التنموية الشاملة، التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية، والتي تشمل البنية التحتية كافة والطرق والإسكان والمرافق والصحة والكهرباء والنقل.

وأكد العابد أن تلك العقود والمشروعات العملاقة في ليبيا تحتاج إلى أيد عاملة مؤهلة ومدربة، وهي موجودة في مصر، موضحًا أنه بحث مع وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، موضوع الربط الإلكتروني، الذي سيتم الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتم بعدها فتح الطيران المباشر بين المطارات الليبية والمصرية.

والخميس، وقعت ليبيا ومصر 14 مذكرة تعاون في مجالات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى 6 عقود لتنفيذ مشاريع ليبية وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت علاقات طرابلس والقاهرة تطورا إيجابيا عقب زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى ليبيا، في 20 أبريل/ نيسان الماضي.