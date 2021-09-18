نقيب الخبازين: بعض المخابز أغلقت بسبب عدم توفر الدقيق

قال رئيس نقابة الخبازين اخريص محمد، إن أسعار الدقيق ما زالت مرتفعة، والكميات التي تصل الموانئ لا تغطي الاحتياج المحلي، ونرجح أن يكون لأصحاب المطاحن يدٌ في ذلك بحيث يكون السوق دائما بحاجة لدعم وزيادة على الطلب، وعلمنا أن رئاسة الوزراء ناقشت مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية إشكالية توفر القمح والدقيق، وننتظر نتائج الاجتماع وما توصلوا إليه من حلول.

أضاف محمد في تصريحات صحفية، اليوم، أن أصحاب المخابز يوفرون الخبز بأسعار متفاوتة، كلٌّ حسب التكاليف، بعيدا عن قرار وزير الاقتصاد بتحديد سعره بحيث لا يتجاوز 150 دينارا لقنطار الدقيق، في حين أنه يباع حاليا بـ 220 دينارا بفارق 70 دينارا، وأن بعض المخابز في المدن المجاورة أغلقت بسبب عدم توفر الدقيق وارتفاع أسعاره، ونحن في طرابلس ننتظر مخرجات اجتماع رئاسة الوزراء، وقد نلجأ للإغلاق إذا استمر الوضع على ما هو عليه.