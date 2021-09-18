“حليف داعش” زياد بلعم يدعو لدعم المعارضة التشادية ضد الجيش الوطني

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دعا، القيادي بمجلس شورى بنغازي المتحالف مع تنظيم داعش، زياد بلعم، إلى دعم المعارضة التشادية وتمكينهم من التواجد داخل الأراضي الليبية.

جاء ذلك، بالتزامن مع محاربة القوات المسلحة الليبية، منذ عدة أيام لفصائل المعارضة التشادية، بالجنوب الليبي.

وقال بلعم، عبر قناة التناصح التابعة إلى المفتي المعزول الصادق الغرياني، إننا كليبيين يجب علينا استقبال المعارضة التشادية إن كانوا هاربين من بطش وطغيان الحكومة التشادية التي طبعت مع إسرائيل”.

ونفذت القوات المسلحة، عمليات عسكرية، استهدفت من خلالها المرتزقة وعناصر المعارضة التشادية المتمركزين داخل الأراضي الليبية، بالتحديد في منطقة “تربو” على الحدود الجوبية للبلاد.

وتمكنت، فرقة المهام الخاصة باللواء طارق بن زياد، من تدمير عدد من الآليات والمدرعات التابعة لعناصر المعارضة التشادية والقضاء على من كان بداخلها.