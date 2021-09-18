تحضيرات مبكرة لإحياء الذكرى الـ 57 لتأسيس الشرطة الليبية

تستعد وزارة الداخلية لإحياء الذكرى الـ 57 لتأسيس الشرطة الليبية، في الثامن من شهر أكتوبر المقبل، وذلك ضمن جدول الأعمال القادمة لإدارة العلاقات والتعاون بالوزارة.

وتناولت رئاسة الإدارة، رفقة مديري الأقسام، اليوم السبت، في اجتماعها الدوري الـ 11؛ مناقشة الاستعدادات الجارية لإحياء الذكرى، والتنسيق مع مكوّنات الوزارة كافةً؛ لإنجاح الحدث.

وتطرق الاجتماع، بحسب منشور لوزارة الداخلية على “فيس بوك”، إلى تحضيرات عقد الملتقى الثاني لممارسي العلاقات العامة، الذي سيُعقد عقب الاحتفال بذكرى يوم الشرطة الليبية، خلال شهر أكتوبر القادم.

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