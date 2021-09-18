العباني: 24 ديسمبر يوم من أيام الليبيين نصنعه بالصندوق ونسجله بمداد من نور

قال النائب محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، إن السلم الإجتماعي لا يتحقق إلا بسلام ونبذ لمظاهر العنف، وتطهير النفوس من الحقد والكره، التآخي سبيل الجميع للمحبة والعيش المشترك، الحكم قوامه السلطة المنظمة التي يرتضيها الجموع، التوافق سيد الإرادة.

أضاف على حسابه بـ”فيسبوك”: “الإنتخابات بديل عن عدم القدرة للوصول إلى التوافق، والقبول عنوان التحضر ودليل الرقي الثقافي، 2021/12/24م. يوم من أيام الليبيين نصنعه بالصندوق ونجبر التاريخ على تسجيله بمداد من نور، نعم للإنتخابات في موعدها، ولابد من ليبيا وإن طال النضال”.