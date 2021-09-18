المجلس الأعلى للقضاء يحذر : طلبات الطلاق ستتكدس في المحاكم بسبب تسرع المقبلين على الزواج

ليبيا – وجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي كتاب إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بشأن تخصيص ملیار دینار لمصلحة صندوق دعم الزواج والإجراءات اللاحقة لتفعيله.

الحافي قال في نص الكتاب إنه في الوقت الذي يقدر ويقيم تقييماً عالياً اهتمام الحكومة بالشباب ودعم الزواج لما له من فوائد وآثار على عدة أصعدة إلا أن المجلس لاحظ في الآونة الأخيرة إقبالاً منقطع النظير من الشباب على إبرام عقود الزواج ليس من أجل تحقيق الأغراض التي ابتغاها الشرع الإسلامي ومقاصده أو حتى التي أرادت الحكومة الوصول اليها.

وأوضح أنه قد يكون الغرض والنية المبيته لهؤلاء هو إبرام هذه العقود للحصول على منحة العشرون ألف المقررة لكل طرف وهو ما سيؤدي إلى آثار سلبية ناجمة عن التسرع في اتخاذ قرار الزواج لغرض الحصول على المنحة قبل فوات الأوان ما سينجم عنه تكدس المحاكم بقضايا طلب الطلاق.

وبناء على ذلك اقترح الحافي إعداد مشروع قانون يتضمن المعطيات والأغراض التي كانت وراء إصدار الحكومة القرار المذكور بحيث يكون للشباب الذين يبرمون عقود زواج حق ثابت متی ابرموا عقد الزواج وان تخصص موازنة سنوية للصندوق لتغطية بند التشجيع على الزواج وهو ما سيعود بآثاره الإيجابية المتوخاة من هذه المنحة التشجيعية.