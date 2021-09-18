تحليق تركي جديد داخل ليبيا.. والوجهة مصراتة

رصد موقع Itamilradar، دخول طائرتين تركيتين ليلة أمس، الأجواء الليبية قبل هبوطهما في مصراتة.

وذكر الموقع أن الطائرتين التابعتين لسرب “إيركليت”، هما طائرتان للنقل الجوي من طراز ESEN A 400، وقد أقلعتا من قاعدة سليمان ديميريل التركية لتدريب الكوماندوز، وتوجّهتا مباشرة إلى مدينة مصراتة حوالي العاشرة ليلاً بتوقيت طرابلس.

ويُعدّ هذا التحليق لطائرات تركية هو الثالث من نوعه خلال أقل من أسبوع، في وقت تتعالى به الأصوات المناهضة للوجود التركي داخل البلاد، ومخاوف من تأثير هذا النفوذ على مصير الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.

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