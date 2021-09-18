اقعيم يفتتح منظومة جوازات السفر بالمنطقة الشرقية

قالت وزارة الداخلية إن “استخراج جواز السفر أصبح يستغرق 30 دقيقة فقط، وأن “بإمكان الجميع الآن الحصول على جواز سفر دون عراقيل ودون أي عطلة أو تأخير”.

جاء ذلك خلال افتتاح وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، فرج اقعيم، منظومة جوازات السفر بالمنطقة الشرقية، بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية، وفق منشور صفحة المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، المهتمة بنشر الأنشطة الحكومية على موقع فيسبوك.

وأفاد المنشور بأن منظومة جوازات السفر تأتي لتخفيف المعاناة على المواطنين واستجابة لمناشداتهم المستمرة لمدى حاجتهم لهذا المستند المهم، الذي يعتبر أبسط حقوقهم.

وأضاف أنه ستكون هناك تسهيلات أكبر وأسرع لأصحاب التقارير الطبية وظروفهم الصحية من ناحية الوقت والإجراءات، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة لضمان عدم تأخير إجراءاتهم وللمساهمة إجمالًا في رفع المعاناة على المواطن الليبي.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

