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طباعة جواز السفر الإلكتروني لأول مرة في بنغازي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-بنغازي

افتتحت، وزارة الداخلية، اليوم السبت، في بنغازي منظومة جوازات السفر بالمنطقة الشرقية.

وحضر افتتاح المنظومة، وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، فرج أقعيم، عدد من قيادات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

وقال مكتب أقعيم، إن افتتاح المنظومة يأتي في إطار الحرص على تخفيف المعاناة على المواطنين أصحاب التقارير الطبية من ناحية الوقت والإجراءات، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، واستجابة لمناشداتهم المستمرة لمدى حاجيتهم لهذا المستند المهم.

وأكد المكتب، أنه سيتم طباعة جوازاتهم بمدينة بنغازي، وبذلك يمكن للجميع الآن الحصول على جواز سفر، بدون عراقيل وبدون أي عَطَلة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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