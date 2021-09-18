“الشكشاك” يؤكد على دعم تاورغاء لفئة الشباب

أكد رئيس المجلس المحلي تاورغاء، عبد الرحمن الشكشاك، خلال استقباله فريقًا من منتدى حوار الشباب رفقة عددٍ من المسؤولين؛ على أهمية إشراك فئة الشباب بالمدينة في كلّ المحافل المحلية والدولية، نظرًا لما تشكله هذه الفئة من دورٍ على صعيد إرساء دعائم المصالحة الوطنية.

وطالب “الشكشاك” السياسيين كافة بفتح المجال أمام هذه الفئة، ودعمها للمشاركة في إعادة الأعمار ودعم الاستقرار في كافة البلاد ،مُجدّدًا دعم المدينة لهذه الفئة.

وتركزت الجلسة الحوارية، التي نظّمها منتدى الحوار بتاورغاء؛ على مناقشة دور فئة الشباب والمشاركة في الانتخابات القادمة في 24 ديسمبر، وأولويات الحكومة المنبثقة عنها، ودورهم في قيادة حملة وطنية تدعم مشاركة الليبيين، إلى جانب ترشّح كوادر من فئة الشباب للانتخابات القادمة.

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