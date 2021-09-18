رئيس ديوان المحاسبة يُتابع أوضاع الطلبة الدارسين والعلاج في مصر

القاهرة 18 سبتمبر 2021 (وال)- ناقش رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك ” رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير التعليم العالي، مع عدد من الطلبة الموفدين على حساب المجتمع والدارسين على حسابهم الخاص في الساحة المصرية.

حيث تناول اللقاء – الذي جاء على هامش زيارة العمل التي قام بها رئيس الحكومة رفقة رئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وعدد من الوزراء لجمهورية مصر العربية – المشاكل التي تُواجه الطلبة وسُبل حلحلتها، حيث شدّد رئيس الديوان على تيسير كل السبل من اجل ضمان التحصيل العلمي وتحقيق الهدف من الإيفاد للدراسة، مع مساعدة الطلبة الدارسين على حساب أنفسهم، وفقًا للاختصاص المناط بكل جهة، وعلى الأخص الدور الرقابي لديوان المحاسبة في هذا المجال.

وعلى هامش اللقاء؛ بحضور الملحق الصحي والمراقب المالي بالسفارة الليبية في مصر، التقى ” شكشك ” بعدد من المرضى المتواجدين بالساحة المصرية .

حيث نوقشت المشاكل والعراقيل التي يعانيها المرضى وتلك التي تواجه الملحقية الصحية، وعلى الأخص تأخر الحوالات المالية ونقص المخصصات، والتي تحول دون استكمال حالات العلاج المتوقفة، واستئناف الحالات الجديدة.

وفي هذا الإطار أشار رئيس ديوان المحاسبة إلى أن ديوان المحاسبة سيبذل كافة الجهود الممكنة لأحداث الأثر الايجابي واستكمال حالات العلاج واستئناف الجديدة وذلك من خلال التواصل المباشر وحث كافة الجهات ذات العلاقة لتحمل مسؤولياتها، واتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة لمعالجة تلك العراقيل في أسرع وقت ممكن.

كما أكد على ضرورة تشديد الرقابة على الحوالات ومراجعة كافة الديون المترتبة على العلاج، وان ديوان المحاسبة مستمر في أداء دوره الرقابي في هذا المجال. (وال)

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