نقابة المعلمين تدعو للتظاهر لمطالبة الحكومة بتنفيذ قانون زيادة المرتبات

العنوان-طرابلس

دعت، نقابة المعلمين في ليبيا، معلمي المنطقة الغربية إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم غد الأحد، أمام مقر الأمم المتحدة، للمطالبة بتنفيذ وصرف رواتب المعلمين بالزيادة العامة المقررة وفقًا للقانون الصادر عن مجلس النواب.

وقالت النقابة، في بيان، “يطلب من جميع المعلمين بالمنطقة الغربية والجنوبية الوقوف يدًا واحدة وإيصال الصوت لأصحاب السلطة في الدولة الليبية”.

وأضافت، “معلمينا في كل المنطقة الغربية معلمي تاجوراء الصوت الأول ومعلمي بي وليد والخمس وطرابلس وترهونة والزاوية والزاوية الغربية وصبراتة وصرمان، وكل المدن المناضلة بالغرب والجنوب، وحراك المعلمين بالمناطق، لكم فرصة التعبير عن حقوقكم بطريقة سلمية. زلزلوا الأرض بهذا الاستحقاق بشعارات تحمل أنكم أصحاب حق مشروع حتى تلتفت الحكومة وتكرم المعلم بأفضل استحقاق”.