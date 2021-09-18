وكيل وزارة الداخلية يفتتح منظومة جوازات المنطقة الشرقية

بنغازي 18سبتمبر 2021 (وال) _ افتتح وكيل وزارة الداخلية اليوم السبت، منظومة جوازات المنطقة الشرقية، والتي ستسهل عملية إستخراج جوازات السفر في المنطقة.

هذا وحضر الافتتاح عدد من قيادات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب مكتب الإعلام بالوزارة فأنه خِلال (60) دقيقه فقط يُمكن إستخراج جواز السفر، تخفيفا لمُعاناة المواطنين أصحاب التقارير الطبية من ناحية الوقت والإجراءات، وكذلك ذوي الإحتياجات الخاصة، إستجابةً لمُناشداتهم المستمرة لمدى حاجيتهم لهذا المُستند المهم و الذي يُعتبر أبسط حقوقهم.

وأشار المكتب إلى أنه سيتم طباعة جوازات السفر في مدينة بنغازي، وبذلك يمكن للجميع الأن الحصول على جواز سفر بدون عراقيل وبدون أي عطلة، مايضمن عدم تأخير الإجراءات للمُساهمة إجمالاً في رفع المعاناة علي المواطن الليبي. (وال _ بنغازي) س ق / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال