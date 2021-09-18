نائبة مندوب ليبيا بالجامعة العربية: بلطجية الشماخي حطموا الابواب وغيروا الاقفال ومنعوا الموظفين من الدخول

أرسلت السفير إيمان محمد الفيتوري نائب مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، خطابا للسفير نبيل حبشي مساعد وزير الخارجية للمراسم، قالت خلاله إن المندوبية الليبية الكائنة بميدان المساحة بالدقي فى مصر تعرضت للهجوم وتكسير أبوابها أمس من قبل مجموعة من البلطجية يقودهم المدعو صالح عبد الواحد الشماخي نائب المندوبية السابق .

وتابعت فى خطابها، تم السيطرة على المندوبية من قبل البطجية وتغير كل الأقفال الخاصة بأبواب المندوبة ومنع الموظفين من الدخول لمقرها لأداء مهامهم.

وتابعت: “نأمل من سيادتكم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص وتمكين السفيرة إيمان الفيتوري نائب مندوب ليبيا لدى الجامعة العر بية وموظفي المندوبية من أداء عملهم في ظروف آمنة علما بأنه تمت مخاطبة مدير أمن الجيزة بالخصوص.