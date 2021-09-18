غلق المصارف وتمديد الحظر.. 7 إجراءات للحد من تفاقم الوباء في الكفرة

أعلنت إدارة الخدمات الصحية في بلدية الكفرة، تشديد الإجراءات الاحترازية، في ظل تفاقم الوضع الوبائي بالبلدية والتخوّف من تزايد عدد حالات الإيواء بقسم العزل، وخروج الوضع عن السيطرة.

وخاطبت الخدمات الصحية عميد البلدية لتنفيذ جملة من الإجراءات، للحد من تفشي الوباء، وذلك بعد التنسيق مع غرفة الطوارئ المركزية بوزارة الصحة ولجنة خبراء الوبائيات بالوزارة.

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وحددت الإدارة 7 إجراءات هي:

– تمديد الحظر الجزئي حتى يوم الخميس القادم.

– تقليص العاملين بالمؤسسات الحكومية والاكتفاء بموظف واحد فقط.

– منع إقامة أي احتفالات رسمية أو مناسبات اجتماعية.

– إغلاق المصارف بشكل كامل حتى إشعار آخر.

– منع التجمعات بكافة أشكالها وتحت أي ظرف.

– منع ركوب الطائرة إلا بعد إبراز بطاقة التطعيم الخاص بفيروس كورونا.

– يقتصر العمل في المرافق الصحية على حالات الطوارئ فقط وضرورة إبراز كرت التطعيم عند الدخول إلى المرفق الصحي.

وفي وقت سابق السبت، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تفاقم الوضع الوبائي في الكفرة، بعدما سجلت المنطقة أكثر من 300 إصابة لكل 100 ألف مواطن.

وطالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، خلال استعراض ملخص التقرير الأسبوعي، بضرورة تعاون السلطات المحلية والصحية والتنفيذية بالبلدية للحد من انتشار الوباء.

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