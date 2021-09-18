وزارة الداخلية تُنهي أزمة إصدار جوازات السفر بالمنطقة الشرقية

افتتح وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم، رفقة عدد من قيادات الوزارة، مقر إدارة جوازات المنطقة الشرقية التابع لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

وأعلن مكتب الإعلام الأمني لوكيل الوزارة، اليوم السبت، بدء العمل بمنظومة جوازات السفر في مدينة بنغازي، دون عراقيل، مايضمن عدم تأخير الإجراءات، وذلك للمساهمة إجمالاً في رفع المعاناة عن المواطن الليبي.

ويأتي استئناف العمل بمنظومة الجوازات، لتذليل صعوبات أصحاب التقارير الطبية في التنقل خارج البلاد، حيث يستغرق إصدار الجواز 60 دقيقة فقط، واستجابة لمناشدات ذوي الإحتياجات الخاصة، لحاجتهم الماسة في الحصول على جواز السفر.

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