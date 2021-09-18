النائب العام يستعرض مع السفيرة الفرنسية سُبل تعزيز التعاون في المسائل الجنائية

طرابلس 18 سبتمبر 2021 م (وال)- استعرض النائب العام ” الصديق الصور” اليوم السبت، مع السفيرة الفرنسية المعتمدة لدى دولة ليبيا ” بياتريس لوفر ابير دوهلين “، سُبل تعزيز أطر التعاون في المسائل الجنائية بين مكتب النائب العام وبين الجهة النظيرة بالجمهورية الفرنسية.

جاء ذلك خلال استقبال النائب العام بمكتبه يوم الأربعاء؛ للسفيرة الفرنسية؛ بحث خلالها سُبل تعزيز مهارات أعضاء النيابة العامة، وزيادة نسبة المعرفة لديهم في مجالات التحقيق ذات الأولوية، بما في ذلك وضع برنامج مشاركة أعضاء النيابة العامة بالدورات التدريبية التي يتم تصميمها وإعدادها من قبل المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء مطلع كل عام. (وال)

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