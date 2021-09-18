جهاز النهر الصناعي: إيقاف تسريب جديد بالمسار الشرقي

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم السبت، إيقاف تسريب في إحدى المحطات التابعة للجهاز بالمسار الشرقي.

وقال الجهاز، في بيان اليوم، إن فرق المراقبة والصيانة، بإدارة المنطقة الشمالية بمنظومة الحساونة سهل جفارة، تمكنت اليوم السبت، من إيقاف التسريب في محطة E577+000 M/H الواقعة بالمسار الشرقي، مؤكدا أن هذا التسريب جاء نتيجة اعتداء لإجراء توصيلة غير شرعية.

وقال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، إن اللجنة الإدارية للجهاز عقدت الثلاثاء الماضي اجتماعها الخامس للعام 2021 بمقر الجهاز الفرعي بمدينة طرابلس.

وأوضح الجهاز أن اللقاء ناقش “عديد النقاط التي تهتم بتأمين الإمداد المائي لجميع المدن والمناطق، وإيجاد الحلول المناسبة لعديد المشاكل والعراقيل”.

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