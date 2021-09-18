فتحي المريمي: 42 نائبا تقدموا بطلب لسحب الثقة من الحكومة

استبعد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، قائلا إن هناك دفعا نحو أن تكون حكومة عادلة وأن تدمج الوزارات والهيئات بشكل صحيح وتعدل في التوزيع بين الأقاليم الثلاثة.

وأوضح المريمي في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” التي تمولها قطر وتبث من تركيا، إن أعضاء البرلمان كانوا يستبعدون سحب الثقة من الحكومة، ولكن بعد تقدم 42 نائبا من كل الدوائر الانتخابية بطلب لسحب الثقة منها، أصبحت الجلسة التي يتم الإعداد لعقدها، ملزمة بالاستماع لآراء هؤلاء النواب، وصولا لاتفاق إما بسحب الثقة أو الاستمرار، وفي حال سحب الثقة ستكون حكومة تصريف أعمال.