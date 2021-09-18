مدينة هون على موعد مع اليوبيل الفضي لمهرجان الخريف

خاص | 218

تستعد مدينة هون، هذه الفترة، لاحتضان الدورة الفضية الـ25 لمهرجان الخريف السياحي الدولي؛ الحدث الثقافي الأكبر على مستوى المنطقة، حيث بدأت التحضيرات بعقد اللجنة الأهلية وإدارة الدورة الفضية مؤتمراً صحفياً للإشهار عن موعد وشعار الدورة والبرنامج العام للمهرجان.

وأفاد مراسل “218” في هون، بإعلان اللجنة المنظمة، عن إقامة الدورة يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر المقبل، وتستمر فعالياتها أربعة أيام تُختتم في 31 من الشهر ذاته، مُوضّحًا أن الدورة ستُقام تحت اسم “خريفنا ينشد سلاماً للوطن”.

وجاء في البرنامج العام للدورة الفضية، حسب مراسل “218”، العديد من النشاطات الثقافية والسهرات الفنية والأصبوحات والأمسيات الشعرية، إضافة إلى الملتقيات الأدبية والفكرية، ويتخلله فقرات للألعاب الشعبية والأزياء والمأكولات التراثية والمعارض المختلفة.

ويضم المهرجان عروضًا خاصة برياضة ركوب الرمال، ومن المزمع أن تشارك مختلف أندية الرالي في هذا الحدث، إلى جانب ذلك من المفترض وصول أعقاد الخيول إلى مدينة هون تباعاً، للمشاركة في عروض الميز الشعبي للفروسية، ومن المُرجّح وصول أكثر من 45 عقداً من جميع مناطق البلاد.

ويتزامن مهرجان الخريف بهون، مع موعد جني التمور بحقول المدينة ومزارعها، حيث تعتبر الأفضل إنتاجاً وجودة للتمور على مستوى ليبيا.

يُشار إلى أن مهرجان الخريف السياحي الدولي، انطلق أول مرة عام 1999، مُجسّداً لمنتجات الصحراء التقليدية ومقتنياتها ومحورها النخلة، وكذلك الفنون الشعبية الموسيقية والغنائية، وغير ذلك من موروث متنوع وسيبلغ بانطلاقه هذا العام دورته الفضية.

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