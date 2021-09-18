تونس تستحدث مركز تلقيح ميداني بالمعابر الحدودية مع ليبيا

تونس 18 سبتمبر 2021 (وال)- أكّد مدير عام الصحة التونسي ” فيصل بن صالح ” السبت، أن الوزارة ستقوم بإحداث مركز تلقيح ميداني بالمعابر الحدودية البرية مع ليبيا، تتولى فيه الفرق الصحية تطعيم المسافرين التونسيين المغادرين باتجاه الأراضي الليبية .

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن ” بن صالح ” قوله؛ إن تونس ستحدث مركزًا للتلقيح بمقر قنصليتها بليبيا يكون خاصًا لتلقيح المسافرين باتجاه تونس، حتى يتمكنوا من دخول الأراضي التونسية دون أن يكونوا ملزمين بالمكوث في فضاء الحجر الصحي الإجباري. (وال)

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