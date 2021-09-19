رداً على التسريب الصوتي التي نشرته منصات وليد اللافي.. مصدر حكومي مصري: ماحصل ليس بتصرف رجال دولة ومخالف لكل الأعراف الدبلوماسية

قال مصدر حكومي مصري، اليوم السبت، نشعر بالصدمة من تسجيل الوفد الليبي برئاسة عبد الحميد الدبيبة لجلسة مباحثات مغلقة.

المصدر، وفي تصريحات لصحيفة العنوان الليبية، اطلعت عليها قناتنا، قال: “ماحصل ليس بتصرف رجال دولة ومخالف لكل الأعراف الدبلوماسية”.

وتابع: “محاولة شراء رصيد شعبوي على حساب مصر وسمعة مسؤوليها وأسرار مجالسها أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، والدولة المصرية ستجد نفسها محرجة ولن تستطيع المساعدة في تسوية “قضية المليار” لصالح شركة الخرافي الكويتية بعد هذا التسريب والمتضرر هو الشعب الليبي”.

وأضاف: “السلطات المصرية تفتح تحقيق في كيفية نشر اجتماع سري للحكومتين ووصوله لمواقع التواصل الاجتماعي”.

وتابع: “مسؤولين مصريين تواصلوا مع الدبيبة للتعبير له عن إنزعاجهم من هذه الأفعال غير الدبلوماسية والتي تعد إختراق لسرية المداولات بين الحكومتين”.

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