التعليم العالي: تأجيل افتتاح كُليّتين في بنغازي إلى حين تحقيق الإجراءات الاحترازية

أصدرت لجنة متابعة وتنفيذ خطة الإطار الوبائي، التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي، تقييمها الخاص بالجامعات والكليات حسب الوضع الوقائي المتخذ في كلّ منها.

وبحسب التقييم، تم السماح بفتح 32 كُلية جامعية بشرط متابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، فيما تقرر تأجيل افتتاح كلٍّ من كليّتي الصيدلة وطب الأسنان في جامعة بنغازي لمدة أسبوع، إلى أن يتم تحقيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ويأتي تنفيذ خطة الإطار الوبائي ضمن مساعي وزارة التعليم والبحث العلمي، إلى تحقيق العودة الآمنة للدراسة في مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة.

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