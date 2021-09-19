أكبر شركات الغاز المصرية تعرض على “عون” تنفيذ مشاريع بليبيا

قالت وزارة النفط والغاز، إنه من ضمن اللقاءات التي عقدها وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون خلال فترة تواجده بجمهورية مصر العربية لتوقيع مذاكرات التفاهم، لقاءه مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة T.A.Q.A. والتي تعد إحدى الشركات المصرية الكبرى المستثمرة في مجال إمدادات خطوط الغاز، وكذلك إمدادات الغاز المنزلي.

وتابعت الوزارة في إيجازصحفي، قدم رئيس وأعضاء مجلس الشركة، للوزير، شرحا مفصلا عن الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الشركة، مؤكدين رغبة الشركة في المساهمة تنفيذ بعض مشاريع إمدادات خطوط الغاز في ليبيا وفق أحدث التقنيات.

بدوره، أكد الوزير بأن كل الشركات العالمية التي تتبنى في نهجها التقنيات الحديثة ، والتي بإمكانها تقديم إضافات جديدة لقطاع النفط والغاز في ليبيا، هي شركات مرحب بها وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في قطاع النفط والغاز.