جدل حول مُسودة الدستور وانتخابات ديسمبر بين ممثلي بنغازي ومصراتة

انعقد صباح اليوم عبر تقنية الزوم، لقاء جمع بين ممثلين لكل من بنغازي ومصراتة، على رأسهم عبد الرحمن السويحلي، عمر بوليفة، رمضان معيتيق، محمد إبراهيم الضراط والحبيب لامين.

واستمر الحوار لمدة 3 ساعات ضمن جدول أعمال تضمّن العديد من البنود التي لم يتم التطرق سوى إلى أولها، وهو البند المتعلق بالانتخابات والقاعدة الانتخابية ومسودة الدستور.

ورغم الجو الصحي والهادئ للحوار، ظهرت بوضوح الفجوة الكبيرة بين الطرفين فيما يتعلق بانتخابات ديسمبر ومسودة الدستور، وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على استكمال الحوار في بنغازي بحضور المزيد من الشخصيات.

يُذكر أن الحوار تم برعاية المنظمة الليبية للتنمية السياسية في بنغازي، ومنظمة سياق الثقافية في مصراتة.

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