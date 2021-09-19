قشوط: “تسريب وليد اللافي” يسيء لليبيا ويتلاعب بالعلاقات مع مصر

اتهم المحلل السياسي محمد قشوط وليد اللافي وزير الإعلام بحكومة الوحدة الوطنية بتسريب تسجيل صوتي للقاء رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ونظيره المصري مصطفى مدبولي.

وهاجم قشوط في تغريدة عبر “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، اللافي، قائلا: “في أغلب الإجتماعات المغلقة بكافة الدول على مستوى الأعلى من السلطات يتم تسجيل تفاصيلها من باب التوثيق وهذا أمر يعتبر طبيعي”.

وهاجم قشوط في تغريدة عبر “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، اللافي، قائلا: “في أغلب الإجتماعات المغلقة بكافة الدول على مستوى الأعلى من السلطات يتم تسجيل تفاصيلها من باب التوثيق وهذا أمر يعتبر طبيعي”.

واستدرك المحلل السياسي: “لكن أن يتم تسريب ما يجري دون استئذان ومشاورة للطرف الذي تجتمع معه هنا يصبح للأمر طابع خبيث وغير أخلاقي وغير محترم للدول”.

وأكد قشوط أن “ما فعله المدعو وليد اللافي من تسريب لحديث عبدالحميد الدبيبة مع رئيس الوزراء المصري حول قضية شركة الخرافي الكويتية انتهاك لأسرار المجالس الخاصة ويسيء للدولة الليبية التي لم يترك أمثال اللافي موضعاً إلا وجعلونا مسخرة فيه ويندرج ضمن حملة التلميع للدبيبة على حساب تلاعب بمصير العلاقات مع مصر”.