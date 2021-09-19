محلل سياسي: تسريب اللافي يسيء لليبيا ويتلاعب بالعلاقات مع مصر وهناك غضب حكومي مصري من تسجيل اللافي للقاءات الوفد المصري

قال المحلل السياسي عبد الحكيم معتوق، إن “الأمن المصري تدخل لفض الاشتباك الدائر الآن أمام مقر المندوبية الليبية في القاهرة بين بلطجية المجرم صالح الشماخي المدعوم من المنفي وموظفي وزارة الخارجية”، بحسب قوله.

معتوق، وفي تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أضاف: “غضب حكومي رسمي من قيام وليد اللافي بتسجيل اللقاءات السرية بين الوفدين الليبي والمصري وتسريبه”.

ونقلت صحيفة العنوان عن مصدر حكومي مصري قوله إنهم “مصدومون من تسجيل الوفد الليبي لجلسة مباحثات مغلقة وتسريب جزء منها يخدم الدعاية الشعبية لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة”.

واعتبر المصدر الحكومي المصري، بحسب الصحيفة، أن “ما حصل ليس تصرف رجال دولة ومخالف لكل الأعراف الدبلوماسية، مشددا على أن محاولة شراء رصيد بالشعبوية على حساب مصر وسمعة مسؤوليها وأسرار مجالسها أمر مرفوض جملة وتفصيلا”.

وأوضح المصدر، أن “الدولة المصرية ستجد نفسها محرجة ولن تستطيع الوساطة لصالح ليبيا في تسوية “قضية المليار دولار” المحكومة لصالح شركة الخرافي الكويتية، بعد هذا التسريب، مؤكدا أن المتضرر هو الشعب الليبي”.

وفي سياق متصل، أكد المحلل السياسي محمد قشوط أن وزير الدولة للسؤون السياسية والإتثال بحكومة الوحدة الوطنيةالمؤقتة ومدير قناة النبأ الداعمة للتنظيمات الإرهابية وليد اللافي من قام بتسريب تسجيل صوتي للقاء رئيس الوزراء المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ونظيره المصري مصطفى مدبولي.

وهاجم قشوط في تغريدة عبر “تويتر”، اللافي، قائلا: “في أغلب الإجتماعات المغلقة بكافة الدول على مستوى الأعلى من السلطات يتم تسجيل تفاصيلها من باب التوثيق وهذا أمر يعتبر طبيعي”.

واستدرك: “لكن أن يتم تسريب ما يجري دون استئذان ومشاورة للطرف الذي تجتمع معه هنا يصبح للأمر طابع خبيث وغير أخلاقي وغير محترم للدول”.

وأكد قشوط أن “ما فعله المدعو وليد اللافي من تسريب لحديث عبدالحميد الدبيبة مع رئيس الوزراء المصري حول قضية شركة الخرافي الكويتية انتهاك لأسرار المجالس الخاصة ويسيء للدولة الليبية التي لم يترك أمثال اللافي موضعاً إلا وجعلونا مسخرة فيه ويندرج ضمن حملة التلميع للدبيبة على حساب تلاعب بمصير العلاقات مع مصر”.

ومن جانبه قال المحلل السياسي سالم الغزال، اليوم الأحد، أن “وليد اللافي وزير الدولة لما يسمى “الشؤون السياسية والإتصال” بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ومدير قناة النبأ الداعمة للجماعات الإرهابية، والمدير الحالي لقناتي “سلام” و “فبراير” الممولتان من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وعمه علي الدبيبة، هو السبب الأساسي في التسجيل المسرب خلال اجتماع رئيس الحكومة المؤقتة ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي”.

الغزال، وفي تصريحات لقناتنا، أضاف: “اللافي، قام بتسريب التسجيل بتعليمات من الدبيبة نفسه لتحسين صورته ولتبينه وكأنه “بطل قومي” ويهتم لمصالح ليبيا”، مشيراً إلى أن “اللافي بحسب مقربين منه أكدوا لي أنه ليس جديداً عليه التوثيق والابتزاز فلطالما لحقته هذه التهم ومنها فلنرجع إلى مذكرة تحقيق سابقة مسربة كشفت أن المذكور أعلاه أقام عدة حفلات وسهرات فنية في العاصمة التركية أسطنبول حيث تم استدعاء عدد من المغنيين والمغنيات، وقام بتوثيق الحفلات وتصوير عدد من الشخصيات والإعلاميين في حالة سُكر لإبتزازهم والاستفادة منهم لتمرير سياساته”.

وتابع: “منصة حكومتنا التي يديرها اللافي هي من سجلت هذه الاجتماعات حيث رافقت الدبيبة ذهاباً وإياباً في رحلاته المكوكية”، مؤكداً أن “تلك الرحلات التي قام بها الدبيبة لم تجلب لليبيا أي نفع”.

وأضاف: “لم تستفد الدولة من ترلك الرحلات وفي كل رحلة يرجع بخفي حنين، ويتراشق عبر تلك المنصة بالكلمات الشعبوية التي لا تغني ولا تسمن”.

واختتم: “الدبيبة بحسب الإتفاق السياسي الموقّع في جنيف فإنه لا يسمح له بترشيح نفسه للانتخابات”، مضيفاً: “الدبيبة يسعى في أخر شهور لرفع الحراسة عن ممتلكاته هو وعمه علي وهو السبب الرئيس في تمسكه بمنصبه وقد حقق مراده من هذا الشيئ وقام برفع الحراسة عنها، والأن يسعى لمخالفة الاتفاق السياسي كعادته بحجة “ضغط الناس” بعد أن قام بإثقال كاهل الدولة مالياً دون أن يتم إعتماد الميزانية”.

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