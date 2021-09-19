لجنة الدفاع بالبرلمان مهاجمة “القضاء الأعلى”: سمعتكم على المحك في خدمة الإخوان المسلمين

أرسلت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان خطابا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي بشأن دعوة فتح الدائرة الدستورية للطعن في قانون انتخاب الرئيس، قائة:” نسجل استغرابنا من دعوتكم لعقد دعوة الجمعة العمومية للمحكمة العليا الشهر المقبل للنظر فى قانون انتخاب الرئيس في وقت كنتم تقفلونها لمدة 6 سنوات”.

وقال الخطاب الذى اطلعت عليه “الساعة24″، إن عدم النظر فى دعاوينا سيجعل سمعتكم ومعكم القضاء على المحك وعرضة للتشكيك فى خدمة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن تصريحات الإخوان المسلمين ليست سوى محاولة لجر القضاء فى صراع سياسي. كما نسجل حقنا في تقديم طعون منها طعن في دستورية اتفاق السراج مع أردوغان وقراراته منتحلا صفة القائد الأعلى وتعيينه رئيسا للأركان وتحديد مناطق عسكرية وتسمية آمراء لها.

وتابعت اللجنة، نسجل حقنا بالطعن فى دستورية المجلس الرئاسي الحالي بصفة القائد الأعلى للقوات المسلحة والطعن فى دستورية قرارات الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع دون أي سند دستوري ينص على تسميته فى هذا المنصب وكذلك بالطعن فى دستورية اتفاقيات السراج مع إيطاليا بخصوص الهجرة غير الشرعية والقرارات العسكرية الصادرة باسم المجلسين الرئاسي السابق والحالي ووزارة الدفاع الحالية منعدمة الصفة.