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العليا للامتحانات تواصل اجتماعاتها لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

تواصل اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية اجتماعاتها لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات لإجراء الامتحانات المزمع عقدها في العاشر من الشهر القادم .

وناقشت السبت التعميمات الصادرة عن المركز الوطني للامتحانات للعام الدراسي (2020 – 2021) بالإضافة إلى توفير المستلزمات الوقائية لتهيئة المناخ المناسب وفق الإجراءات الاحترازية.

كما ناقشت اللجنة كيفية سداد المستحقات المالية المترتبة على الدور الثاني للعام الماضي.

هذا واتفق المجتمعون على عقد اجتماع برؤساء الجامعات في المنطقة الشرقية.

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قناة ليبيا الحدث

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