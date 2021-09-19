عميد بلدية الكفرة: الحظر الجزئي ممتد للخميس ومن يخالف التعليمات يتحمل المسؤولية

قررت غرفة الطوارئ الصحية ببلدية الكفرة تشديد الإجراءات الاحترازية بالنظر إلى الوضع الوبائي الخطير بالبلدية.

من جهته، أكد عميد البلدية المكلف مسعود عبدالله الاستجابة الكاملة لتوصيات اللجنة والعمل بها.

وصرح عبد الله بأنه جرى تمديد الحظر الجزئي حتى الخميس القادم وفرض اصطحاب بطاقات التطعيم عند ركوب الطائرة او دخول المرافق الصحية، بالإضافة إلى منع التجمعات والمناسبات والاحتفالات وإغلاق المصارف نهائيا طيلة الأسبوع واكتفاء المؤسسات الإدارية بموظف واحد فقط.