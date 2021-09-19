مندوب إيطاليا لدى الأمم المتحدة: التمديد القصير للبعثة الأممية يشير إلى أنه لم يكن هناك اتفاق على تشكيلها

أكد المندوب الإيطالي الدائم لدى الأمم المتحدة، ماوريتسيو ماساري أن مجلس الأمن تبنى بالإجماع تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 30 سبتمبر الجاري والتي انتهت في 15 من نفس الشهر.

وأوضح ماساري في بيان له نشر على موقع “onuitalia”، أن هذا التمديد يشير إلى أنه لم يكن هناك اتفاق على تشكيل البعثة وأن هذه الأيام الخمسة عشر ستعمل على تغيير في هيكلها.

وشدد على أن الأولوية في هذه المرحلة أن تتمكن الأمم المتحدة من مساعدة ليبيا التي تمثل أهمية لإيطاليا وأوروبا بأكمالها، ولم يكن لديها استقرار سياسي لأكثر من 10 سنوات، وكذلك ضمان احترام الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي ستجرى في 24 ديسمبر، والتي ستكون تحضيرية لضمان استقرار هذه البلد.

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