مهاجرون: السفر إلى ليبيا على أمل الهجرة عبرها إلى أوروبا تجربة مروعة

ليبيا – تطرق تقرير ميداني نشره تلفزيون “ين” الغاني الناطق بالإنجليزية لمعاناة المهاجرين غير الشرعيين من الجنسيات الإفريقية في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن المهاجر غير الشرعي النيجيري “سولومون أوبي” البالغ من العمر 25 عاما تشبيهه الشروع في رحلة إلى ليبيا بدفع لثمن الموت مبينا إنه غادر شواطئ البلاد بحثا عن مستقبل أفضل له ولأسرته.

وأضاف “سولومون” الذي عاد إلى بلاده في العام 2017 بعد تجربة مروعة إن المهاجرين غير الشرعيين كانوا يشربون بولهم ويرفضون مشاركته مع آخرين عطاشى مؤكدًا ليلقى الكثير من هؤلاء حتفهم بالصحراء لعدم وجود وسيلة للبقاء على قيد الحياة بعد تعطل سيارتهم.

وتابع “سولومون” إن صور النيجيريين الذين غادروا البلاد إلى ليبيا ووصلوا إلى أوروبا في النهاية أثرت عليه لينطلق في الرحلة من دون فهم ما مر به هؤلاء الأشخاص مؤكدا إنه إذا نجا أي شخص من الصحراء فقد يتم اختطافه في ليبيا والاتصال بأسرته لدفع فدية.

وأكد “سولومون” أنه ذهب إلى السجن مرتين في طريق العبور إلى ألمانيا عبر ليبيا وتم وضع ما يقرب من الـ300 شخص في غرفة صغيرة ليتم الطلب منه ومن معه الكثير من المال ليساعدهم الله ويهربوا من مبنى السجن ليتم إطلاق النار عليهم ويصاب البعض.

وأشار “سولومون” إلى تخلي بعض النساء الحوامل ممن وضعن حملهن عن أطفالهن لعدم القدرة عن الاعتناء بهم موجها النصح للناس بعدم السفر إلى ليبيا على أمل الهجرة غير الشرعية عبرها إلى أوروبا فالتجربة غير مستساغة على حد وصفه.

ترجمة المرصد – خاص

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