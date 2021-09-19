وكالة إيطالية: عناصر من مصراتة تطالب بزيادة النفوذ التركي بها

أفادت مصادر ليبية أن “عدد من المحاورين في مصراتة يسعون حاليًا ‏لإخراج المستشفى الإيطالي من المنطقة العسكرية في مدينة ‏مصراتة، في الوقت الذي وصل قائد جديد لبعثة المساعدة والدعم ‏الثنائية الإيطالية في ليبيا “مياسيت”، الأدميرال بلاسيدو توريسي إلى ‏الأراضي الليبية”.‏

وكشفت وكالة “نوفا” الإيطالية عن أن “توريسي وصل إلى ليبيا على ‏متن رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية من إسطنبول إلى طرابلس، ‏في مسار غير عادي لمثل هذه الشخصية العسكرية رفيعة ‏المستوى، بسبب رفض منحه تأشيرة دخول لفترات طويلة”.‏

ونقلت الوكالة عن مصادر ليبية قولها إن “شخصيات في ‏الاستخبارات العسكرية في مصراتة، هي ما أعاقت حصول ‏العسكريين الإيطاليين على تأشيرات الدخول، لأكثر من عام تقريبًا”.‏

وأشارت المصادر الليبية إلى أن “محاورين من مصراتة يريدون تفكيك ‏المستشفى الإيطالي في مصراتة، لأسباب عديدة، أبرزها تتعلق بزيادة ‏النفوذ التركي في مصراتة، وعدم رغبتها في منازعة إيطاليا هذا النفوذ”.‏

وأكدت الوكالة أن “المستشفى الإيطالي مفتوح الآن، لكن الوضع لا ‏يزال صعبًا، حيث أفادت المصادر أن المحاورين في مصراتة، يريدون ‏مغادرة المستشفى منطقة الأكاديمية العسكرية”.‏

ونوهت المصادر أن “الجيش الإيطالي كان مستعدًا للانتقال، لكن ‏سلطات شمال إفريقيا لم تتمكن أبدًا من تحديد موقع بديل، فيما ‏يرغب أيضا رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة ‏مراجعة عمل المستشفى وتحويلها إلى هيكل يركز بشكل أكبر على ‏التعاون الصحي مع إيطاليا وانفتاحه على السكان، مع عدد أقل من ‏الجنود وعدد أكبر من الأطباء”. ‏

وتوقعت الوكالة أن “يقوم وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني بزيارة ‏طرابلس خلال الأيام المقبلة، لتقديم اقتراح بهذا الشأن، ومع ذلك، ‏لا يزال الوضع إشكاليًا، حيث لا يزال 45 فردًا عسكريًا على الأقل، ‏من موظفين طبيين وعناصر لوجيسيتية، ينتظرون تأشيرة من ‏السفارة الليبية في روما لتخفيف العبء عن زملائهم”. ‏

وتطرقت إلى أنه “ما يزيد تعقيد الأمور، رفض الليبيون منح الإذن ‏بالهبوط للطائرات الإيطالية من طراز “سي-130″، التي تحمل ‏الإمدادات للفرق الإيطالية، خاصة وأن المستشفى لا تشتري شيئا ‏من سكان مصراتة، بل تستورد كل شيء من إيطاليا”، بحسب ‏مصادر الوكالة.‏

وأتمت المصادر بقولها “الصورة معقدة، لأن ما تقرره طرابلس قد لا ‏ينطبق بالضرورة على مصراتة، يضاف إلى ذلك حقيقة أنه لا يوجد ‏حاليًا في ليبيا وزير دفاع يمكن التعامل معه، لتجنب التوترات بين ‏الشرق والغرب، كما أن الدبيبة لديه أولويات عديدة مختلفة مثل ‏انتخابات 24 ديسمبر، وميزانية الدولة والعلاقات الصعبة مع ‏مجلس النواب، ولا يتوفر له سوى القليل من الوقت، ولا يمكن ‏حل هذا الوضع إلا بالاتفاق على تحويل المستشفى إلى مشروع ‏جديد”.‏

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

