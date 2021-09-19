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عبد الله المقري: على الليبيين تنظيم أحزاب سياسية لهزيمة المشروع الإخواني الإرهابي

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد المحلل السياسي عبد الله المقري ضرورة أن ينظم الشعب الليبي نفسه في شكل سياسي لإدارة الانتخابات.

وقال المقري في تدوينة عبر “فيسبوك”: “ولا سبيل في ذلك وفق قوانين الانتخابات ووفق الإجراءات التي تنظم هذه العملية وخاصة انتخاب مجلس النواب ولم يخير الشعب الليبي شكل الإجراءات إلا أنه أصبح الأمر يتطلب الاتجاه إلى تكوين أحزاب سياسية”.

وشدد المحلل السياسي على ضرورة أن تتمكن القوى الوطنية من التعاطي مع العملية السياسية من خلال قوائم محددة تفرض أن تكون من قبل أحزاب تؤسس للتعاطي مع السباق الانتخابي وفق نسبة لا تقل عن 40٪ لنظام القوائم من مجموع عدد المقاعد الذي يتكون منها مجلس النواب حتى هذه اللحظة.

ودعا إلى غض النظر عن التحامل والشعارات على التسلط بالسب والشتيمة على من باشر في الانخراط في هذه المكونات الوطنية والتي كلما تعددت أصبح الشعب أقرب إلى التنظيم.

وأضاف المقري أن القوى الوطنية ملزمة بتأسيس أحزاب سياسية للمشاركة في التصويت والتصدي للقوى الظلامية والعميلة من أن تذهب لوحدها للفوز بكامل أو أغلبية المقاعد في سبيل الحجج الباطلة الجاهلة بالاستخفاف بهذه الأحزاب الوطنية، والتي ستتولى الانخراط في العملية السياسية وتحقق هزيمة المشروع الإخواني الإرهابي.
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صحيفة الساعة 24

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