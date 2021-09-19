عبد الله المقري: على الليبيين تنظيم أحزاب سياسية لهزيمة المشروع الإخواني الإرهابي

أكد المحلل السياسي عبد الله المقري ضرورة أن ينظم الشعب الليبي نفسه في شكل سياسي لإدارة الانتخابات.

وقال المقري في تدوينة عبر “فيسبوك”: “ولا سبيل في ذلك وفق قوانين الانتخابات ووفق الإجراءات التي تنظم هذه العملية وخاصة انتخاب مجلس النواب ولم يخير الشعب الليبي شكل الإجراءات إلا أنه أصبح الأمر يتطلب الاتجاه إلى تكوين أحزاب سياسية”.

وشدد المحلل السياسي على ضرورة أن تتمكن القوى الوطنية من التعاطي مع العملية السياسية من خلال قوائم محددة تفرض أن تكون من قبل أحزاب تؤسس للتعاطي مع السباق الانتخابي وفق نسبة لا تقل عن 40٪ لنظام القوائم من مجموع عدد المقاعد الذي يتكون منها مجلس النواب حتى هذه اللحظة.

ودعا إلى غض النظر عن التحامل والشعارات على التسلط بالسب والشتيمة على من باشر في الانخراط في هذه المكونات الوطنية والتي كلما تعددت أصبح الشعب أقرب إلى التنظيم.