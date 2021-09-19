وقفة احتجاجية لمعلمي المنطقة الغربية والجنوبية أمام مقر “الأمم المتحدة” للمطالبة بزيادة رواتبهم

قالت النقابة العامة للمعلمين بليبيا، إن “الدعوة للوقفة الاحتجاجية التي ستقام اليوم الأحد لكل معلمي المنطقة الغربية أمام مقر الأمم المتحدة لإعلاء صوت المعلم بتنفيذ وصرف رواتب المعلمين بالزيادة العامة الصادرة عن القانون رقم (4) المُضمن من مجلس النواب والذي يتوجب على الحكومة تنفيذ هذا الاستحقاق المشروع”.

وأضافت النقابة في إيجاز صحفي، “يطلب من جميع المعلمين بالمنطقة الغربية والجنوبية الوقوف يداً واحدة وإيصال الصوت لأصحاب السلطة في الدولة الليبية وللتوضيح أيضا إلى الآن لم يتم الإعلان رسميا عن اعتصام او إضراب وإن تم سيكون عن طريق المركز الإعلامي للنقابة العامة للمعلمين بإعلان رسمي وبكتاب رسمي من النقيب العام للمعلمين بليبيا عبدالنبي النف ، ويتم تعميمه على جميع النقابات الفرعية بالبلديات”.

واستطردت: “عليه يجب على معلمي المنطقة الغربية التواجد أمام مقر الأمم المتحدة والمطالبة الحرة بصرف الزيادة التي هي حق مشروع وجب تنفيذه عاجلا وبأسرع وقت وتحت شعار المعلم لا يهان ولا يستهان”.

وأضافت: “الدعوة لمعلمينا في كل المنطقة الغربية بتاجوراء وبني وليد والخمس وطرابلس وترهونة والزاوية والزاوية الغربية وصبراته وصرمان وكل المدن بالجنوب”.

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