الكوني يبحث مع الفنان إبراهيم الزروق سبل إقامة نصب عملاق يجسد اللحمة الوطنية

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني مع الفنان التشكيلي والنحات إبراهيم الزروق آليات إقامة نصب عملاق يجسد اللحمة الوطنية.

ووفقا لما ورد في موقع “ليبيا المستقبل” الإخباري وتابعته صحيفة المرصد جاء ذلك على هامش لقاء جمع الكوني بالزروق على هامش تكريم الأول من البيت الفني للأعمال الدرامية فيما أكد الأخير إن المشروع يجسد المحطات التاريخية للجهاد الليبي.

وتابع الزروق إن هذه المحطات تنسج دعائم وتمثل وقفة ذات دلالة باتجاه الوحدة الوطنية والتذكير بجهود الآباء الأوائل الذين صنعوا الوطن مبينا أن الفنون من شأنها أن تلعب دورا جوهريا في التعميد على ما يجمع ويقارب ويسطع بوهج الأمل لنهضة ليبيا وازدهارها.

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