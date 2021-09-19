محلل سياسي: اللافي تعمّد تسريب التسجيلات بتعليمات من الدبيبة نفسه

قال المحلل السياسي سالم الغزال، اليوم الأحد، أن “وليد اللافي وزير الدولة لما يسمى “الشؤون السياسية والإتصال” بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ومدير قناة النبأ الداعمة للجماعات الإرهابية، والمدير الحالي لقناتي “سلام” و “فبراير” الممولتان من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وعمه علي الدبيبة، هو السبب الأساسي في التسجيل المسرب خلال اجتماع رئيس الحكومة المؤقتة ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي”.

الغزال، وفي تصريحات لقناتنا، أضاف: “اللافي، قام بتسريب التسجيل بتعليمات من الدبيبة نفسه لتحسين صورته ولتبينه وكأنه “بطل قومي” ويهتم لمصالح ليبيا”، مشيراً إلى أن “اللافي بحسب مقربين منه أكدوا لي أنه ليس جديداً عليه التوثيق والابتزاز فلطالما لحقته هذه التهم ومنها فلنرجع إلى مذكرة تحقيق سابقة مسربة كشفت أن المذكور أعلاه أقام عدة حفلات وسهرات فنية في العاصمة التركية أسطنبول حيث تم استدعاء عدد من المغنيين والمغنيات، وقام بتوثيق الحفلات وتصوير عدد من الشخصيات والإعلاميين في حالة سُكر لإبتزازهم والاستفادة منهم لتمرير سياساته”.

وتابع: “منصة حكومتنا التي يديرها اللافي هي من سجلت هذه الاجتماعات حيث رافقت الدبيبة ذهاباً وإياباً في رحلاته المكوكية”، مؤكداً أن “تلك الرحلات التي قام بها الدبيبة لم تجلب لليبيا أي نفع”.

وأضاف: “لم تستفد الدولة من ترلك الرحلات وفي كل رحلة يرجع بخفي حنين، ويتراشق عبر تلك المنصة بالكلمات الشعبوية التي لا تغني ولا تسمن”.

واختتم: “الدبيبة بحسب الإتفاق السياسي الموقّع في جنيف فإنه لا يسمح له بترشيح نفسه للانتخابات”، مضيفاً: “الدبيبة يسعى في أخر شهور لرفع الحراسة عن ممتلكاته هو وعمه علي وهو السبب الرئيس في تمسكه بمنصبه وقد حقق مراده من هذا الشيئ وقام برفع الحراسة عنها، والأن يسعى لمخالفة الاتفاق السياسي كعادته بحجة “ضغط الناس” بعد أن قام بإثقال كاهل الدولة مالياً دون أن يتم إعتماد الميزانية”.

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