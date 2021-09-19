«الأرصاد»: أجواء ساخنة على مناطق شمال ليبيا

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأحد، أجواء ساخنة على مناطق شمال ليبيا، خاصة في الشمال الغربي

وقال المركز في بيان اليوم، إن درجات الحرارة على عموم البلاد ستتراوح بين 33 و42.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :

الطقس: السماء صافية مع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر ليوم الغد، على المناطق من زوارة لطرابلس.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة، تتحول إلى شمالية يوم الغد على الساحل الممتد من (رأس أجدير إلى طرابلس)

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية، وتسجل تراجعا بسيطا يوم الغد على الساحل الممتد من (رأس أجدير إلى طرابلس).

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة:

الطقس: السماء صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و37 درجة مئوية، وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد.

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