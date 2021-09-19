عليبة: مصر تريد إنهاء التواجد الأجنبي في العاصمة طرابلس

ليبيا – أكد الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أحمد عليبة أن مصر تبذل عديد الجهود في الملف الليبي مع كافة الأطراف.

عليبة أوضح خلال استضافته في برنامج “من القاهرة” الذي يعرض عبر قناة سكاي نيوز عربية رصدتها صحيفة المرصد إن مصر تريد إنهاء التواجد الأجنبي في العاصمة طرابلس لتتميز بذلك التحركات المصرية بحراك مواز مع كافة الأطراف لحلحلة الأزمة الليبية.

وتابع عليبة إن التحركات المصرية تتزامن مع اقتراب الانتخابات التي تصر أغلب القوى الدولية الإقليمية أن تنفذ في مواعيدها المحددة في الـ24 من ديسمبر المقبل مؤكدا أن القاهرة تستفيد من خبراتها السابقة في الساحة الدولية والإقليمية.

وأضاف عليبة إن رؤية القاهرة تتمحور حول إقامة الانتخابات بطريقة سليمة لا تتعلق فقط بالجانب الإجرائي الخاص بل ضمن مظلة عملية الانتقال السياسي وخارطة الطريق المتفق عليها المترتب عليها إنهاء كافة مظاهر التدخل الخارجي.

وبين عليبة وجود اتساق بين الخطاب والطرح المصري منذ بداية إعلان القاهرة الذي كان مدخلا هاما لوقف إطلاق النار في الأراضي الليبية وتهيئة الأجواء في إطار ملتقى الحوار السياسي لبدء تنفيذ خارطة الطريق فمصر تتحدث دائما عن ضرورة إعادة الاعتبار والسيادة للدولة الليبية.

وأضاف عليبة إن مصر تؤمن بأهمية أن تكون الدولة الليبية ومقدراتها حق مشروع لليبيين مؤكدًا أن هناك اعتبارات للجوار الاستراتيجي المصري الليبين لأن أي مظاهر أمنية غير مستقرة قائمة منذ فترة وحتى الآن في ليبيا تؤثر بالطبع على الأمن القومي المصري.

واختتم عليبة إن مصر لا ترفض وجود مصالح للأطراف في الداخل الليبي إلا أنها يجب أن تكون في إطار شراكة استراتيجية بطريقة دبلوماسية وليس بوضع عسكري والأخير لم تقم به بلاده في أي منطقة صراع بضمنها ليبيا فالقاهرة تتعامل دائما بالسلام.

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