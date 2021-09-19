توقعات حالة الطقس حسب المركز الوطني للأرصاد الجوية

طرابلس 19 سبتمبر 2021 (وال) رصد المركز الوطني للأرصاد الجوية الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأحد 19–09–2021 .

وبحسب ما توقع المركز أنه ستكون أجواء ساخنة على مناطق شمال ليبيا خاصة مناطق الشمال الغربي.

أما بالنسبة لرأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة حالة الطقس، السماء صافية مع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر ليوم الغد على المناطق من زوارة لطرابلس،والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تتحول إلى شمالية يوم الغد على الساحل الممتد من (رأس أجدير إلى طرابلس)ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (37- 42) مْ ، وتسجل تراجع بسيط يوم الغد على الساحل الممتد من (رأس أجدير إلى طرابلس)

وعند الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده سيكون الطقس، السماء صافيه،والرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة،ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (33-37) مْ وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

والطقس في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادةسيكون ، السماء صافيةوالرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (37- 41) مْ

وحالة الطقس المتوقعة في الكفرة- السرير- تازربوهي ، السماء صافيةوالرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة،و درجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (34- 38) مْ وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة . (وال ـ طرابلس) س ج / ك و

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