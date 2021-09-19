ناعياً بوتفليقة.. الكوني: كان نموذجاً لحكمة القيادة وكان جديراً بأن يكون رمزاً لولا تشبثه بالسلطة

قدم النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني تعازيه للجزائر في وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، واصفا إياه بأنه كان نموذجا لحكمة القيادة، مثل بورقيبة وكانا جديراً بأنا يكونا الرمز بإطلاق لولا تشبتهما بالسلطة.

ورثى الكوني في تغريدة نشرها عبر صفحته على توتير الرئيس الراحل قائلا: “رحل بوتفليقة في صمت، تاركاً لبلاده إرثاً من اللحمة الوطنية والوئام وقد أخرج الجزائر من عثرتها، وأودعها للمجد بعد عشر عجاف من التيه والتمزق، كان نموذجاً لحكمة القيادة أمام القلاقل، مثل “بورقيبة “- وكان مثله جديراً بأن يكون الرمز بإطلاق لولا تشبتهما بالسلطة – تعازينا للجزائر ولأنفسنا”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

